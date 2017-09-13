14:20 13.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил состав комиссии по противодействию рейдерству

Кабинет министров Украины одобрил постановление "Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий".

Кабмин утвердил состав комиссии по противодействию рейдерству

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Вице-премьер министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что рейдерство сегодня является реальной угрозой для экономики Украины.

Также, в пятницу будет проведено первое заседание комиссии,вместе с тем будет проведено селекторное совещание с председателями ОГА, где необходимо усилить работу горячих линий и контрольную функцию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Кабмине рассказали про объединение территориальных общин.


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