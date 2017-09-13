Кабмин утвердил состав комиссии по противодействию рейдерству

Кабинет министров Украины одобрил постановление "Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий".
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
Вице-премьер министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что рейдерство сегодня является реальной угрозой для экономики Украины.
Также, в пятницу будет проведено первое заседание комиссии,вместе с тем будет проведено селекторное совещание с председателями ОГА, где необходимо усилить работу горячих линий и контрольную функцию.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Кабмине рассказали про объединение территориальных общин.