Кабмин утвердил состав комиссии по противодействию рейдерству

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Вице-премьер министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что рейдерство сегодня является реальной угрозой для экономики Украины.

Также, в пятницу будет проведено первое заседание комиссии,вместе с тем будет проведено селекторное совещание с председателями ОГА, где необходимо усилить работу горячих линий и контрольную функцию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Кабмине рассказали про объединение территориальных общин.