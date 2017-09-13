Юнкер назвал приоритеты ЕС на 2018 год

Об этом сказано в письме председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера, направленном в среду, 13 сентября, руководству Европарламента и эстонскому председательству Совета ЕС. По мнению Юнкера, во-первых, Евросоюз будет работать над усилением торговой программы ЕС.

На данный момент стоит задача финализировать соглашения о свободной торговле с важнейшими партнерами ЕС, обеспечив полную прозрачность процесса.

Второй приоритет – построение более сильной и конкурентоспособной европейской промышленности, которая не обманывает своих потребителей.

Кроме этого, в письме указано, что Европа должна быть в авангарде борьбы против климатических изменений.

Также в 2018 году Евросоюз намерен заниматься развитием цифровой экономики и цифрового общества, заботясь при этом о защите интеллектуальной, собственности, культурной идентичности, борьбе против терроризма и киберугроз ведь, по словам Юнкера, сейчас "кибератаки не знают границ".

И пятым приоритетом председатель ЕК назвал урегулирование миграционного кризиса. В то же время он понял вопрос об организации "легальной иммиграции".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Европейском парламенте основано подразделение для борьбы с терроризмом.