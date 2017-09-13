Германия возобновила принудительную депортацию афганцев

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, восемь афганцев, высланных из Германии прибыли в Кабул в среду, после того как Берлин восстановил депортацию искателей убежища.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Майзеер заявил что восемь человек были осуждены за серьезные преступленияэ. Тем не менее он не указал злоумышленникам правонарушения.

По его словам, Германия будет придерживаться своей политики возвращения в Афганистан осужденных преступников и подозреваемых в причастности к терроризму, а также тех, кто отказывается сотрудничать с властью или называть свои имена.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Государственная миграционная служба Украины за август текущего года вынесла 1,4 тыс. решений о депортации иностранцев из нашего государства.