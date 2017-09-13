Европарламент утвердил дополнительные средства на борьбу с безработицей среди молодежи

В своей резолюции по проекту бюджета, депутаты призвали Комиссию и государств - членов к полному использованию указанной дополнительной суммы к концу 2017 года. Как сообщает пресс-служба Европарламента, ссылаясь на слова европарламентария Йенса Геера, количество молодых людей, которые не работают, все еще позорно высока.

По его данным, уровень безработицы среди людей в возрасте 16-25 лет вдвое превышает средние показатели во многих странах ЕС. Поэтому дополнительные 500 миллионов евро помогут создать новые рабочие места, также поддерживать стажировки и дальнейшее образование для тех, кто больше всего нуждается в помощи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Украине на 12% уменьшилось количество безработных.