23:47 13.09.2017 | Политика | Новости
100173671:test

Европарламент утвердил дополнительные средства на борьбу с безработицей среди молодежи

Европейский парламент в среду, 13 сентября, утвердил принятия дополнительных 500 ммиллионов евро на борьбу с безработицей среди молодежи.

Европарламент утвердил дополнительные средства на борьбу с безработицей среди молодежи

В своей резолюции по проекту бюджета, депутаты призвали Комиссию и государств - членов к полному использованию указанной дополнительной суммы к концу 2017 года. Как сообщает пресс-служба Европарламента, ссылаясь на слова европарламентария Йенса Геера, количество молодых людей, которые не работают, все еще позорно высока.

По его данным, уровень безработицы среди людей в возрасте 16-25 лет вдвое превышает средние показатели во многих странах ЕС. Поэтому  дополнительные 500 миллионов евро помогут создать новые рабочие места, также  поддерживать стажировки и дальнейшее образование для тех, кто больше всего нуждается в помощи.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Украине на 12% уменьшилось количество безработных.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив