Еврокомиссия выступила против членства Турции в ЕС

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал турецкие власти перестать называть европейцев фашистами и нацистами. Также он подчеркнул, что членства Турции в Евросоюзе в обозримом будущем не будет.
Об этом сообщает NY Daily News.
По словам Жан-Клод Юнкера, в последнее время Турция начала постепенно отдаляться от Европейского Союза.
Также он раскритиковал президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительство за то, что в стране арестовывают журналистов.
"Прекратите называть наши государства-члены и глав их правительств фашистами и нацистами", - отметил Юнкер.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека. В результате аварии погибли четыре людей.