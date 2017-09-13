13:15 13.09.2017 | Политика | Новости
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Еврокомиссия выступила против членства Турции в ЕС

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал турецкие власти перестать называть европейцев фашистами и нацистами. Также он подчеркнул, что членства Турции в Евросоюзе в обозримом будущем не будет.

Еврокомиссия выступила против членства Турции в ЕС

Об этом сообщает NY Daily News.

По словам Жан-Клод Юнкера, в последнее время Турция начала постепенно отдаляться от Европейского Союза.

Также он раскритиковал президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительство за то, что в стране арестовывают журналистов.

"Прекратите называть наши государства-члены и глав их правительств фашистами и нацистами", - отметил Юнкер. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека. В результате аварии погибли четыре людей. 


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