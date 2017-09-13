Еврокомиссия выступила против членства Турции в ЕС

Об этом сообщает NY Daily News.

По словам Жан-Клод Юнкера, в последнее время Турция начала постепенно отдаляться от Европейского Союза.

Также он раскритиковал президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительство за то, что в стране арестовывают журналистов.

"Прекратите называть наши государства-члены и глав их правительств фашистами и нацистами", - отметил Юнкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека. В результате аварии погибли четыре людей.