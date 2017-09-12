ВВС Украины приведены в боевую готовность

Воинские ангары Воздушных сил Вооруженных сил Украины готовятся к проведению учебных полетов по назначению. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Согласно информации службы, на данный момент проводится призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для пополнения боевого состава летчиков, а также обслуживающего аэродромы персонала.
Учения будет сосредоточено на подготовке состава быстро укомплектовать самолет боевыми снарядами, а также проводить заправку воздушного транспорта.
Летчики проведут несколько тренировочных часов в воздухе. Будут проведены учебные лекции для военных радиоэлектронных и диспетчерских войск.
Проведение учений необходимо для возможного отражения атаки со стороны российско-булорусской границы, так как там в середине сентября будут проходить учения "Запад-2017".
Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия может использовать "Запад-2017" для развертывания ударных группировок.