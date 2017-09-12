Во вторник открывается 72-я сессия Генассамблеи ООН

Сессия открывается в десять часов вечера по киевскому времени. Председателем главного совещательного органа всемирной организации был избран министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Таким образом, в ближайшие две недели с трибуны ООН выступят лидеры 193 стран-членов организации, а также представители Палестины и Ватикана, имеющих статус государства-наблюдателя, и ЕС. На рассмотрение Ассамблеи вынесут около 160 вопросов, среди которых развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом, защита прав человека, ликвидация расизма и финансирование текущих миротворческих операций ООН. Один из наиболее широких пунктов повестки дня − разоружение.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко уже утвердил состав украинской делегации и тепел на заседании, согласно распоряжения главы государства от 8 сентября №174, на Генассамблею поедут десять человек. Возглавляет делегацию Украины министр иностранных дел Павел Климкин.

При этом на 20 сентября запланирована речь Порошенко по вопросу размещения миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что к заседанию Генассамблеи Украина приготовила для России "немало неожиданностей".