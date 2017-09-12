Во Львове полиция пришла в отель, где поселился Саакашвили

Как сообщают местные СМИ, отель расположен на улице Театральной. Пограничники намерены донести Саакашвили содержание протокола об административном нарушении относительно незаконного пересечения им государственной границы 10 сентября 2017 года. При этом, чтобы был обеспечен порядок пограничники вызвали на место полицию.

Вместе с тем, по данным местных журналистов, с пограничниками общаются народные депутаты, которые сопровождают Саакашвили, а сам бывший глава ОГА к ним не вышел. Тут, в частности, находится Семен Семенченко и адвокаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось о заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, что всем участникам прорыва государственной границы будут направлены повестки.