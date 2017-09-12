14:20 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Визита Порошенка ожидают в Канаде

Президент Украины Петр Порошенко планирует поддержать наших военных на международных соревнованиях Invictus Games. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Визита Порошенка ожидают в Канаде

Согласно информации ведомства, на Генеральной ассамблеи Порошенко поставит вопрос о возможности введения миротворцев на восток Украины для урегулирования военного конфликта.

Однако президент категорически против того, чтобы в контингенте присутствовали кадровые российские военные.

После гарант прибудет в Торонто на открытия соревнований, в которых принимают участие инвалиды войны, получившие травмы во время боевых операция на востоке Украины.

Invictus Games ("Игры непобежденных") - это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных.

Этот чемпионат был основан по инициативе британского принца Гарри.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Канада подписала Соглашение о свободной торговле с Украиной.


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