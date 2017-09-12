Визита Порошенка ожидают в Канаде

Согласно информации ведомства, на Генеральной ассамблеи Порошенко поставит вопрос о возможности введения миротворцев на восток Украины для урегулирования военного конфликта.

Однако президент категорически против того, чтобы в контингенте присутствовали кадровые российские военные.

После гарант прибудет в Торонто на открытия соревнований, в которых принимают участие инвалиды войны, получившие травмы во время боевых операция на востоке Украины.

Invictus Games ("Игры непобежденных") - это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных.

Этот чемпионат был основан по инициативе британского принца Гарри.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Канада подписала Соглашение о свободной торговле с Украиной.