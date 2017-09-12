В США приостановлен иммиграционный указ Трампа

Соответствующие решение было опубликовано на сайте суда. В часности, в документе говорится, что Верховный суд разрешил действие указа.

Решение принял судья Энтони Кеннеди, а также отреагировав на ходатайство Минюста. Согласно этому вердикту, беженцы со всего мира имели бы право въезда в страну в случае получения официального приглашения от агентства, отвечающего за переселение.

К слову, это произошло через пару часов после того, как администрация Дональда Трампа подала ходатайство в Верховный суд с требованием отменить ограничения, введенные в отношении временного запрета на прием в США беженцев.

Без вмешательства судьи Верховного суда вердикт апелляционного суда вступил бы в силу.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",Украина и Соединенные Штаты Америки сейчас работают над имплементацией решения Международного суда Организации объединенных наций по правам человека по Меджлису крымскотатарского народа.