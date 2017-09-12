В Эр-Рияде поймали двух боевиков ИГИЛ

Спецслужбы Саудовской Аравии задержали двух террористов организации "Исламское государство" в столице страны. Об этом передает "Радио Свобода".
По информации источника, боевики собирались готовить теракт, используя жилетки со взрывчаткой для атаки. Задержаными оказались граждане Йемена, которые имели при себе фальшивые документы.
Добавим, что правоохранители обнаружили оружие и несколько гранат у арестованных боевиков.
Ранее Минобороны саудитов сообщало, что временно ограничит въезд граждан Йемена в страну, перекрыв при этом и пустынные зоны.
В Йемене уже который год идет гражданская война, в которой официальное правительство борется против сил "Исламского государства". В стране также бушует эпидемия холеры, которой заразилось на менее 600 тыс граждан.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Йемене погибли как минимум 20 мирных жителей в результате авиаудара по группе переселенцев.