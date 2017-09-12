Украина подписала две конвенции по правам человека

Министр юстиции Павел Петренко от имени украинского народа подписал два соглашения о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, и против торговли человеческими органами.
Об этом передает пресс-служба Минюста.
Петренко провел три рабочих встречи с рядом европейских чиновников:
- главой Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы Кристосом Джакумопулосом;
- председателем Департамента исполнения решений ЕСПЧ Женевьевом Майером;
- главой Департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.
Во время дискуссии Петренко поднимал вопрос отношений РФ к украинским политзаключенным. Он также высказался по поводу "липового" приговора для бывшего заместителя главы Меджлиса Ахмета Чийгоза.
Министр подчеркнул, что в Крыму все так же происходят репрессии в отношении крымскотатарского народа.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором для России.