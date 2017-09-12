08:40 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина подписала две конвенции по правам человека

Министр юстиции Павел Петренко от имени украинского народа подписал два соглашения о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, и против торговли человеческими органами.

Украина подписала две конвенции по правам человека

Об этом передает пресс-служба Минюста.

Петренко провел три рабочих встречи с рядом европейских чиновников: 

- главой Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы Кристосом Джакумопулосом;

- председателем Департамента исполнения решений ЕСПЧ Женевьевом Майером;

- главой Департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.

Во время дискуссии Петренко поднимал вопрос отношений РФ к украинским политзаключенным. Он также высказался по поводу "липового" приговора для бывшего заместителя главы Меджлиса Ахмета Чийгоза.

Министр подчеркнул, что в Крыму все так же происходят репрессии в отношении крымскотатарского народа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором для России.


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