Украина подписала две конвенции по правам человека

Об этом передает пресс-служба Минюста.

Петренко провел три рабочих встречи с рядом европейских чиновников:

- главой Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы Кристосом Джакумопулосом;

- председателем Департамента исполнения решений ЕСПЧ Женевьевом Майером;

- главой Департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.

Во время дискуссии Петренко поднимал вопрос отношений РФ к украинским политзаключенным. Он также высказался по поводу "липового" приговора для бывшего заместителя главы Меджлиса Ахмета Чийгоза.

Министр подчеркнул, что в Крыму все так же происходят репрессии в отношении крымскотатарского народа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором для России.