Турецко-немецкие отношения продолжают обостряться

Согласно словам Габриеля, все поставки вооружение "заморожены", однако, если понадобится, то Германия отправит оружие в Турцию, однако на данном этапе это невозможно.

А это огромные объемы закупок. Экспорт вооружение продолжается по нескольким группам товара. Например, военные грузовики и прочий транспорт.

В частности, ФРГ будет продолжать торговать по тем группам товара, где она вовлечена в сеть международных соглашений, разрыв которых ведет за собой выплату денежных штрафов.

С начала года власти Германии одобрили экспорт вооружения в Турцию общей стоимостью 25 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил об изменении курса внешней политики Германии в отношении Турции.