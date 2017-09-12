08:58 12.09.2017 | Политика | Новости
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Турецко-немецкие отношения продолжают обостряться

Глава министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что все поставки оружие в Анкару временно приостановлены. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Турецко-немецкие отношения продолжают обостряться

Согласно словам Габриеля, все поставки вооружение "заморожены", однако, если понадобится, то Германия отправит оружие в Турцию, однако на данном этапе это невозможно.

А это огромные объемы закупок. Экспорт вооружение продолжается по нескольким группам товара. Например, военные грузовики и прочий транспорт.

В частности, ФРГ будет продолжать торговать по тем группам товара, где она вовлечена в сеть международных соглашений, разрыв которых ведет за собой выплату денежных штрафов.

С начала года власти Германии одобрили экспорт вооружения в Турцию общей стоимостью 25 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил об изменении курса внешней политики Германии в отношении Турции.


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