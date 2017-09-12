07:59 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Тимошенко включили в базу данных сайта "Миротворец"

Сайт "Миротворец" в понедельник, 11 сентября, принял решение включить в свою базу данных лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Тимошенко включили в базу данных сайта

Причиной такого решение было указано незаконное пересечение государственной границы Украины. Как сообщается на сайте организации, Тимошенко внесли в чистилище сайта за падение на пограничников во время выполнения ими своих обязанностей по охране государственной границы" и "участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства".

В числе других причин включения Тимошенко в список сайта было указано "манипулирования общественно значимой информации".

Кроме того по факту перечисленных правонарушений и преступлений, совершенных лидеров партии "Батькивщина", заведено уголовное дело, – сказано в сообщении.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников, которые буквально внесли его на территорию страны.


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