Тимошенко включили в базу данных сайта "Миротворец"

Причиной такого решение было указано незаконное пересечение государственной границы Украины. Как сообщается на сайте организации, Тимошенко внесли в чистилище сайта за падение на пограничников во время выполнения ими своих обязанностей по охране государственной границы" и "участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства".

В числе других причин включения Тимошенко в список сайта было указано "манипулирования общественно значимой информации".

Кроме того по факту перечисленных правонарушений и преступлений, совершенных лидеров партии "Батькивщина", заведено уголовное дело, – сказано в сообщении.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников, которые буквально внесли его на территорию страны.