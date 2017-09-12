10:20 12.09.2017 | Политика | Новости
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США разработали новую стратегию в отношениях с Ираном

Соединенные Штаты Америки готовы внедрить ответную стратегию из-за "агрессии" Ирана в регионе. Об этом передает информационное агентство Reuters.

США разработали новую стратегию в отношениях с Ираном

Согласно информации источника, американский президент готов определить новые векторы международной политики США, особенно это касается Ирана. 

Руководство США считает, что Иран проводит слишком агрессивную политику в Сирии, в частности моментами поддерживает боевиков.

Стратегия была подготовлено министром обороны Джеймсом Мэттисом, государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

Трамп, однако, считает что вопросы реализации стратегии должна находиться в руках дипломатов и военных, дабы не злоупотреблять властью. Сам проект может выйти в свет уже в конце сентября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Ирана утвердил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу.


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