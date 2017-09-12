11:32 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Саакашвили не подписал документы о факте незаконного пересечения границы - ГПСУ

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения границы.

Саакашвили не подписал документы о факте незаконного пересечения границы - ГПСУ

Его окружение блокирует пограничный наряд, оказывает сопротивление законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности. Такие действия влекут за собой другую, уже уголовную ответственность.

Об этом во вторник, 12 сентября, заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства после вчерашнего прорыва государственной границы Госпогранслужба обратилась ко всем участникам указанных действий, юридически оформить факт пересечения границы и дать возможность пограничникам оформить необходимые административно-процессуальные документы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Сегодня утром пограничники приехали к Саакашвили, поскольку тот не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать.


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