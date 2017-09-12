Саакашвили не подписал документы о факте незаконного пересечения границы - ГПСУ

Его окружение блокирует пограничный наряд, оказывает сопротивление законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности. Такие действия влекут за собой другую, уже уголовную ответственность.

Об этом во вторник, 12 сентября, заявила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства после вчерашнего прорыва государственной границы Госпогранслужба обратилась ко всем участникам указанных действий, юридически оформить факт пересечения границы и дать возможность пограничникам оформить необходимые административно-процессуальные документы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Сегодня утром пограничники приехали к Саакашвили, поскольку тот не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать.