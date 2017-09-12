Порошенко надеется на поддержку инициативы Украины по миротворцам ООН на Донбассе

Об этом передает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенко, в ближайшие время он поднимет вопрос о "голубых касках" миротворцев, которые должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные русскими территории.

"Это то, за что каждый из вас, рискуя жизнью, будучи раненым, вел бой с российским агрессором", - отметил лидер страны.

Также Петр Порошенко глубоко надеется, что украинская инициатива миротворцев найдет поддержку и наша страна наконец-то сможет обеспечить влияние на Российскую Федерацию. В первою очередь это необходимо для того, чтобы на Донбассе остановить войну.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко обратился к депутатам с просьбой не "замораживать" медицинскую реформу.