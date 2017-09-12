19:19 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко надеется на поддержку инициативы Украины по миротворцам ООН на Донбассе

Глава государства Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку инициативы Украины касательно введения миротворцев ООН на Донбасс.

Порошенко надеется на поддержку инициативы Украины по миротворцам ООН на Донбассе

Об этом передает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенко, в ближайшие время он поднимет вопрос о "голубых касках" миротворцев, которые должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные русскими территории.

"Это то, за что каждый из вас, рискуя жизнью, будучи раненым, вел бой с российским агрессором", - отметил лидер страны.

Также Петр Порошенко глубоко надеется, что украинская инициатива миротворцев найдет поддержку и наша страна наконец-то сможет обеспечить влияние на Российскую Федерацию. В первою очередь это необходимо для того, чтобы на Донбассе остановить войну.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко обратился к депутатам с просьбой не "замораживать" медицинскую реформу. 


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