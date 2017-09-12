Полиция пришла к Саакашвили чтобы оформить документы - ГПСУ

Поскольку он не пришел, сегодня утром пограничники были вынуждены приехать к нему лично. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, комментируя сегодняшний приход правоохранителей в отель.

По его словам, после того, как народные депутаты организовали массовый прорыв государственной границы, было сделано заявление, чтобы все, кто незаконно пересек границу, появились в пункт пропуска и юридически оформили факт пересечения границы и, чтобы мы могли составить соответствующие административно-процессуальные документы.

Вчера 14 человек вернулось на границу и оформили необходимые документы и протоколы, однако Саакашвили не пришел. Именно поэтому пограничники составили протокол об административном нарушении государственной границы и пришли, чтобы сообщить о факте нарушения границы и, чтобы заверить данные документы, - пояснил Слободян, добавив, что сейчас окружение Саакашвили блокирует действия пограничников и не дает им объявить эту информацию для Саакашвили.

Пограничники еще работают на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня около семи часов утра в отель "Леополис", в котором остановился Михеил Саакашвили, пришли пограничники для того, чтобы вручить ему протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение государственной границы Украины.