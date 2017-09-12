Парламент Британии поддержал отказ от законов ЕС

В ночь на вторник, 12 сентября, Палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе из Европейского союза.
В поддержку Repeal Bill проголосовали 326 парламентариев, против - 290. Обсуждение законопроекта продолжалось около 13 часов и затянулось далеко за полночь.
Вместе с тем документ предполагает установление на территории страны примата британского законодательства над европейским в рамках Brexit. При этом принятый закон освобождает Лондон от необходимости подчиняться юрисдикции Европейского суда.
Кроме того, законопроект отменит действие Акта о Европейских сообществах 1972 года, который содержит правовую базу из около 12 тысяч положений, разработанную перед вступлением Великобритании в Евросоюз.
В документе также указано, что его целью является гарантирование после выхода из состава ЕС полноты функционирующей правовой системой.
Теперь, для вступления документа в силу, необходимо одобрение его Палаты лордов, после чего его должна подписать королева Елизавета II.
Напомним, против Repeal Bill выступают лейбористы, а также многие члены правящей Консервативной партии.
Как сообщал УРА-Информ, британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис отверг критику Еврокомиссии в том, что по вине Лондона стороны не достигли подвижек в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС.