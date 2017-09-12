Названы главные угрозы для Украины

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий считает, что главной угрозой для Украины продолжается оставаться Россия.
Об этом он рассказал журналу "Український тиждень".
По словам Скибицкого, РФ продолжает развертывать войска на границах с украинским государством, а потому стоит быть готовым к эскалации конфликта в любой момент.
Россия размещает все больше и больше военных частей вдоль украино-российского кордона.
Разведчик уверен, что большую опасность для нашей страны несут и военные части и войска, размещенные в Крыму и Приднестровье.
Огромный риск для нас представляют и постоянные кибер-атаки и хакерские взломы. Практика это лета показала, что Украина не совсем, и даже еще очень не готова защищать свою информационную сферу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.