Названы главные угрозы для Украины

Об этом он рассказал журналу "Український тиждень".

По словам Скибицкого, РФ продолжает развертывать войска на границах с украинским государством, а потому стоит быть готовым к эскалации конфликта в любой момент.

Россия размещает все больше и больше военных частей вдоль украино-российского кордона.

Разведчик уверен, что большую опасность для нашей страны несут и военные части и войска, размещенные в Крыму и Приднестровье.

Огромный риск для нас представляют и постоянные кибер-атаки и хакерские взломы. Практика это лета показала, что Украина не совсем, и даже еще очень не готова защищать свою информационную сферу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.