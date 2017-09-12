12:15 12.09.2017 | Политика | Новости
100173524:roman

Множество тел обнаружено под завалами в Мосуле

В освобожденном от террористов "Исламского государства" спасатели достали 2065 тел погибших под обломками домов мирных жителей. Об этом передает Anadolu.

 

Множество тел обнаружено под завалами в Мосуле

Согласно информации ведомства, во время операции войск коалиции и курдо-арабских формирований против боевиков ИГИЛ в городе под крышами собственных домов и убежищ погибло более 2 тыс человек.

По словам доктора Лувейса Хебабе, все найденные тела обязательно будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения и идентификации погибшего.

Работа по извлечению тел из-под обломков началась с июля 2017 года, когда Мосул освободили от террористов. Команды гражданских спасателей и волонтеров помогают извлекать тела из труднодоступных мест.

Для проведения работа используется специальная техника, задействованы военные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в Мосуле.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив