Множество тел обнаружено под завалами в Мосуле

Согласно информации ведомства, во время операции войск коалиции и курдо-арабских формирований против боевиков ИГИЛ в городе под крышами собственных домов и убежищ погибло более 2 тыс человек.

По словам доктора Лувейса Хебабе, все найденные тела обязательно будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения и идентификации погибшего.

Работа по извлечению тел из-под обломков началась с июля 2017 года, когда Мосул освободили от террористов. Команды гражданских спасателей и волонтеров помогают извлекать тела из труднодоступных мест.

Для проведения работа используется специальная техника, задействованы военные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в Мосуле.