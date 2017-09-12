Каталонцы поддерживают референдум о выходе из состава Испании

По информации источника, референдум в Каталонии запланирован на первое октября, однако власти Мадрида считают его незаконным.

Массовые митинги в Барселоне демонстрируют готовность каталонцев к голосованию в свою пользу. На баннерах и плакатах видно надписи - "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды!".

Отметим, что региональный сепаратизм - это проблема не новая для Испании, она имеет глубокий исторический подтекст. Крайне сильно автономия в Испании была расширена после смерти Франциско Франко.

Особенно выделяется регион Каталония, который имеют огромную политическую и языковую автономию, при этом сама область сохранила свои многовековые традиции и обычаи.

Каталонцы считают, что они слишком много налогов отдают в Мадрид.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховный суд Испании не признает все документы, принятые каталонским парламентом и считает их незаконными.