Гуттериш одобряет новые санкции против КНДР

Согласно информации службы, все представители Совбеза ООН единогласно приняли решение о принятии более "жестких" санкций. Такие действия мирового сообщества вполне оправданы, так как никакая страна не должна угрожать мировой безопасности, отметил Гуттериш.

Ранее КНДР в шестой раз провела ядерные испытания, что вызвало большой резонанс в мире в связи с усилением их ядерной программы. Правительство Пхеньяна заявило, что они успешно завершили разработку водородной бомбы.

Подземные испытания вызвали небольшое землетрясение на Корейском полуострове, а потому Сеул запросил помощи у США на закупку противоракетного вооружения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС готова усилить санкции в отношении Пхеньяна.