Гройсман рассказал о способе установления мира

Такое заявление сделал украинский премьер В. Гройсман в рамках встречи 11-го сентября с главой группы под названием "Франция - Украина" Сената Франции Э. Мореем. По словам Гройсмана – необходимо сохранять политическое, а также экономическое давление на Россию.

Ведь сейчас – к сожалению – фиксируется достаточно напряженная ситуация на Донбассе. 51 обстрел лишь за последние 24 часа со стороны агрессоров. И Украине важно сберечь и объединить усилия – чтобы установить мир, а также восстановить справедливость – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко ждет визита в Украину главы Всемирного банка.