Гройсман поручил разъяснить новую образовательную реформу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам.
Об этом передает пресс-служба Кабмина.
По словам премьера, необходимо четко пояснить нашим партнерам о механизмах и подробностях работы этого закона.
Он уверен, что новая реформа образования никак не ущемляет языковые права национальных меньшинств, а для украинского языка предоставляет еще больше возможностей использования.
Напомним,что молдавский президент Игорь Додон очень негативно высказался по поводу принятия реформы отметив, что в его стране соблюдается баланс использования языков в учебных заведениях.
Венгерское правительство также высказало свое недовольство в адрес новой реформы, пригрозив при этом не поддерживать Украину на международной арене.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава МИДа Венгрии резко осудил украинский закон об образовании.