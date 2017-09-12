13:15 12.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил разъяснить новую образовательную реформу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам.

Гройсман поручил разъяснить новую образовательную реформу

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, необходимо четко пояснить нашим партнерам о механизмах и подробностях работы этого закона.

Он уверен, что новая реформа образования никак не ущемляет языковые права национальных меньшинств, а для украинского языка предоставляет еще больше возможностей использования.

Напомним,что молдавский президент Игорь Додон очень негативно высказался по поводу принятия реформы отметив, что в его стране соблюдается баланс использования языков в учебных заведениях.

Венгерское правительство также высказало свое недовольство в адрес новой реформы, пригрозив при этом не поддерживать Украину на международной арене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава МИДа  Венгрии резко осудил украинский закон об образовании.


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