Гройсман поручил разъяснить новую образовательную реформу

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, необходимо четко пояснить нашим партнерам о механизмах и подробностях работы этого закона.

Он уверен, что новая реформа образования никак не ущемляет языковые права национальных меньшинств, а для украинского языка предоставляет еще больше возможностей использования.

Напомним,что молдавский президент Игорь Додон очень негативно высказался по поводу принятия реформы отметив, что в его стране соблюдается баланс использования языков в учебных заведениях.

Венгерское правительство также высказало свое недовольство в адрес новой реформы, пригрозив при этом не поддерживать Украину на международной арене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава МИДа Венгрии резко осудил украинский закон об образовании.