Депутаты намерены узаконить условия для реализации проекта "Стена"

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №7106, которым предлагают соответствующие изменения. Как пояснила соавтор документа Ирина Фриз, суть проекта состоит в том, чтобы создать надлежащие условия для оборудования государственной границы Украины.

При этом политик отметила, что на сегодняшний день нормативно-правовые акты не определяют правовые основания передачи земельных участков органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружения, ограждений, пограничных знаков и прочих объектов пограничной инфраструктуры для того, чтобы обеспечивать соблюдение режима государственной границы и пограничного режима.

Вместе с тем тест законопроекта на сайте парламента в настоящее время отсутствует.

Среди инициаторов документа депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, Ольга Богомолец, Татьяна Рычкова, Дмитрий Андриевский, Сергей Рудик, Сергей Валентиров, Дмитрий Лубинец, Игорь Артюшенко, депутаты от "Народного фронта" Виктория Сюмар, Олег Медуница и Игорь Лапин, радикал Василий Амельченко, Ярослав Маркевич - от фракции "Самопомич", Сергей Шахов - группа "Воля народа" и внефракционный Олег Петренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на данный момент в целом состояние финансирования известного проекта " Стена" составляет примерно 15 процентов от требуемого.