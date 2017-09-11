Все участники прорыва госграницы получат повестки, - Аваков

Национальная полиция возбудила уголовное дела. Мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи показаний.

Об этом в понедельник, 11 сентября, на брифинге в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом министр подчеркнул, что если они явятся сами - хорошо, а нет - соответствующие повестки будут направляться.

Аваков также пояснил, что вчерашние события являются государственным преступлением и теперь каждый из его участников должен явиться в пункт пропуска "Шегини" для оформления процедуры таможенного контроля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Аваков сообщал, что прорыв бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через госграницу квалифицируется минимум по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Аваков заявил, что нарушен ряд статей Административного кодекса.