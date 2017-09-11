20:32 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Все участники прорыва госграницы получат повестки, - Аваков

Всем участникам прорыва государственной границы уже сегодня будут направлены повестки.

Все участники прорыва госграницы получат повестки, - Аваков

Национальная полиция возбудила уголовное дела. Мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи показаний.

Об этом в понедельник, 11 сентября, на брифинге в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом министр подчеркнул, что если они явятся сами - хорошо, а нет - соответствующие повестки будут направляться.

Аваков также пояснил, что вчерашние события являются государственным преступлением и теперь каждый из его участников должен явиться в пункт пропуска "Шегини" для оформления процедуры таможенного контроля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Аваков сообщал, что прорыв бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через госграницу квалифицируется минимум по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Аваков заявил, что нарушен ряд статей Административного кодекса.


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