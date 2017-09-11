Все нарушители госграницы должны быть наказаны, - Порошенко

Инцидент, происшедший с Саакашвили, не нуждается в политических комментариях. Об этом в понедельник, 11 сентября, в Киеве на совещании по вопросам развития сельской медицины заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, этот вопрос необходимо рассматривать в правовом поле. Мне безразлично, кто именно нарушает государственную границу, но за это должно быть наказание, согласно украинскому законодательству, - заявил глава государства.

Напомним, в связи с прорывом в Украину Михаила Саакашвили, полиция Львовской области внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал УРА-Информ, около восьми часов вечера 10 сентября группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т. ч. и народные депутаты Украины.