Совбез ООН сегодня может принять санкции против КНДР

Соответствующие заявление собщили дипломаты организации, передает информационное агентство Reuters.

По их словам, такое решение было принято в связи с ее последними ядерными испытаниями.

Также стало известно, что Северная Корея предупредила Соединенные Штаты, что готова заплатить соответствующую сумму за новые ограничения.

К слову, резолюция разработанной США с самого начала требовала нефтяного эмбаргодля от КНДР. В часности, прекращения ее основного экспорта текстиля и заморозке активов северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов.