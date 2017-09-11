13:22 11.09.2017 | Политика | Новости
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Совбез ООН сегодня может принять санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН будет голосовать по поводу унифицированной резолюции, принятой в США о введении новых санкций в отношении Северной Кореи.

Совбез ООН сегодня может принять санкции против КНДР

Соответствующие заявление собщили дипломаты организации, передает информационное агентство Reuters.

По их словам, такое решение было принято в связи с ее последними ядерными испытаниями.

Также стало известно, что Северная Корея предупредила Соединенные Штаты, что готова заплатить соответствующую сумму за новые ограничения.

К слову, резолюция разработанной США с самого начала требовала нефтяного эмбаргодля от КНДР. В часности, прекращения ее основного экспорта текстиля и заморозке активов северокорейского лидера Ким Чен Ына. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов. 


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