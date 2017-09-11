Синдзо Абэ готовит японцев к обороне

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что японцы должны быть готовы к эскалации конфликта со стороны Пхеньяна. Об этом передает AFP.
По словам премьера, необходимо полагаться лишь на свои силы, чтобы защитить Токио от запуска ракет со стороны КНДР.
Министр обороны страны Ицунори Онодера рассказал о новой системе ракетной защиты "Aegis Ashore", а также про наземную версию системы противоракетной обороны "Aegis".
Премьер поручил министру составить план-подготовку к возможной стратегии действий в случае напряжения конфликта.
Абэ уверен, что стоит в срочном порядке принять все необходимые меры для "усмирения" Пхеньяна. Его правительство настаивает на том, чтобы Совбез ООН и все мировое сообщество приняли еще более "жесткие" санкции по отношению к Северной Корее.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Японии разместило в западных и юго-западных префектурах противоракетные комплексы Patriot в случае атаки со стороны КНДР.