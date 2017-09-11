Синдзо Абэ готовит японцев к обороне

По словам премьера, необходимо полагаться лишь на свои силы, чтобы защитить Токио от запуска ракет со стороны КНДР.

Министр обороны страны Ицунори Онодера рассказал о новой системе ракетной защиты "Aegis Ashore", а также про наземную версию системы противоракетной обороны "Aegis".

Премьер поручил министру составить план-подготовку к возможной стратегии действий в случае напряжения конфликта.

Абэ уверен, что стоит в срочном порядке принять все необходимые меры для "усмирения" Пхеньяна. Его правительство настаивает на том, чтобы Совбез ООН и все мировое сообщество приняли еще более "жесткие" санкции по отношению к Северной Корее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Японии разместило в западных и юго-западных префектурах противоракетные комплексы Patriot в случае атаки со стороны КНДР.