11:55 11.09.2017 | Политика | Новости
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Синдзо Абэ готовит японцев к обороне

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что японцы должны быть готовы к эскалации конфликта со стороны Пхеньяна. Об этом передает AFP.

Синдзо Абэ готовит японцев к обороне

По словам премьера, необходимо полагаться лишь на свои силы, чтобы защитить Токио от запуска ракет со стороны КНДР.

Министр обороны страны Ицунори Онодера рассказал о новой системе ракетной защиты "Aegis Ashore", а также про наземную версию системы противоракетной обороны "Aegis".

Премьер поручил министру составить план-подготовку к возможной стратегии действий в случае напряжения конфликта.

Абэ уверен, что стоит в срочном порядке принять все необходимые меры для "усмирения" Пхеньяна. Его правительство настаивает на том, чтобы Совбез ООН и все мировое сообщество приняли еще более "жесткие" санкции по отношению к Северной Корее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Японии разместило в западных и юго-западных префектурах противоракетные комплексы Patriot в случае атаки со стороны КНДР.


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