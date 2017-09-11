Порошенко ждет визита в Украину президента ВБ

Так, Петр Порошенко ожидает, что в ближайшее время президент Всемирного банка осуществит визит в Украину. Временные рамки данного визита Джима Ен Кима – до конца 2017-го года. Такое заявление Петр Порошенко сделал в рамках совещания по вопросу развития медицины в сельской местности – сообщили в президентской пресс-службе.

Как сообщается - с президентом ВБ был разговор в рамках визита в н.п. Вашингтон. Порошенко отметил, что до конца 2017-го года глава Всемирного банка должен быть в Украине. Это должна быть отдельная программа – в частности, оказание помощи медицины в селах.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине должны принять медицинскую реформу – сообщал также Порошенко.