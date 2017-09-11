Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России

Она на международном уровне уже давно признана оккупантом. Об этом в понедельник, 11 сентября, на своей страничке в социальной сети написал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, можно незаконно ограничить свободу, но волю и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения, - уверен президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня так называемый Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения в колонии Чийгоза, который обвиняется в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе - в преддверие референдума о вхождении Крыма в состав России.