12:15 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100173433:Polishuk

Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России

Приговор, который вынес Верховный суд Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, является очередным приговором Российской Федерации.

Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России

Она на международном уровне уже давно признана оккупантом. Об этом в понедельник, 11 сентября, на своей страничке в социальной сети написал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, можно незаконно ограничить свободу, но волю и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения, - уверен президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня так называемый Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения в колонии Чийгоза, который обвиняется в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе - в преддверие референдума о вхождении Крыма в состав России.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив