Польша отказалась изображать Львов в новых паспортах

Об этом сообщает Onet.pl.

По словам Блащака, Польша не будет изображать в новых паспортах Мемориал орлят во Львове и Святые ворота в Вильнюсе после соответствующих протестов Украины и Литвы.

"Если речь идет о Мемориал орлят во Львове, то вместо него была представлена ​​фигура Антося Петрикевича", - заявил Блащак.

К слову, теперь вместо изображения Святых ворот в Вильнюсе в польском паспорте должна появиться надпись из гробницы Марии Пилсудского.

При этом инистр напомнил, что он стал самым молодым кавалером ордена Virtuti Militar. Так, в возрасте 13 лет он вместе с другими львовскими орлятами боролся за независимость Польши и похоронен на Кладбище орлят.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ",Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что после развала СССР Украина не имела возможности развиваться как Польша.