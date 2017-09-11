Полиция открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения лиц через госграницу

В понедельник утром, 11 сентября, сведения были внесены в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом написал на своей страничке в Facebook спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, статья Уголовного Кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины": организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

При этом те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц,- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией средств совершения преступления, - сообщил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера около восьми часов вечера группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска " Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т. ч. и народные депутаты Украины.