Пограничники заявили о массовом нарушении государственной границы в пункте пропуска "Шегини" - ВИДЕО

Около восьми часов вечера группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы. Они ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц среди которых были в том числе и народные депутаты Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и пограничной службы получили телесные повреждения.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сейчас устанавливают количество людей, которые незаконно пересекли границу на КПП "Шегини", - заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу.