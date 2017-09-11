01:00 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пограничники заявили о массовом нарушении государственной границы в пункте пропуска "Шегини" - ВИДЕО

В Государственной пограничной службе заявили, что в воскресенье, 10 сентября, в пункте пропуска "Шегини" произошел массовый прорыв и массовое незаконное нарушение государственной границы.

Пограничники заявили о массовом нарушении государственной границы в пункте пропуска

Около восьми часов вечера группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы. Они ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц среди которых были в том числе и народные депутаты Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и пограничной службы получили телесные повреждения.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сейчас устанавливают количество людей, которые незаконно пересекли границу на КПП "Шегини", - заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу.


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