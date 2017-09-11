Мы обязаны принять медицинскую реформу, - Порошенко

По словам президента, принятие реформы существенно застопорилось, что связано как со спорностью многих пунктов законопроекта, так и резонансом, который возник в обществе после освещения части закона в СМИ.

Нужно не затягивать с принятием реформы и для этого прошу депутатов объединиться в коалицию.

Ранее из-за по вопросу принятия медицинской реформы всплывали скандалы. Один из них был связан с конкурсом на замглавы Уляны Супрун, а второй - с самой двоуровневой концепцией обслуживания пациентов.

Этой осенью в регламенте Рады готовят на рассмотрение законопроекты о судебной, пенсионной и земельной реформах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство здравоохранения в ближайшие дни подготовит новые законы о медицинской реформе в парламент.