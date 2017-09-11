МВД отреагирует на ситуацию с прорывом сторонников Саакашвили через госграницу, - Шевченко

Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Он пообещал, что правоохранительные орган обязательно будут действовать согласно букве украинского закона.

Вместе с тем сам Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявляет, что направляется во Львов.

В настоящее время он сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин сразу же тронулся по трассе вглубь страны.

Вместе с тем, многие сопровождавшие в Польше и ожидавшие у пункта пропуска с украинской стороны границы Саакашвили общественные деятели, политики и народные депутаты, в том числе лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в кортеже не последовали, и лишь в настоящее время садятся в двухъярусный пассажирский автобус.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу.