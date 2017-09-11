05:00 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВД отреагирует на ситуацию с прорывом сторонников Саакашвили через госграницу, - Шевченко

Министерство внутренних дел будет реагировать на ситуацию с прорывом сторонников Михаила Саакашвили государственной границы с Польшей.

МВД отреагирует на ситуацию с прорывом сторонников Саакашвили через госграницу, - Шевченко

Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Он пообещал, что правоохранительные орган обязательно будут действовать согласно букве украинского закона.

Вместе с тем сам Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявляет, что направляется во Львов.

В настоящее время он сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин сразу же тронулся по трассе вглубь страны.

Вместе с тем, многие сопровождавшие в Польше и ожидавшие у пункта пропуска с украинской стороны границы Саакашвили общественные деятели, политики и народные депутаты, в том числе лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в кортеже не последовали, и лишь в настоящее время садятся в двухъярусный пассажирский автобус.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу.


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