09:00 11.09.2017 | Политика | Новости
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КНДР снова угрожает США

Северная Корея пригрозила США "нанесением" ответных мер, если последняя все таки добьется принятия санкций в Совбезе ООН. Об этом передает "Радио Свобода".

КНДР снова угрожает США

МИД Пхеньяна утверждает, что США могут "испытать сильную боль", если им удастся убедить мировые страны ввести новые ограничения в отношении КНДР.

КНДР готова использовать любыве средства и формы ответных мер, чтобы наказать властей Вашингтона.

Ранее США инициировала идею введения новых санкций против северокорейского правительства. Вашингтон обратился  спросьбой к китайскому лидеры Си Цзиньпину с просьбой повлиять на КНДР в сфере ограничения их ядерных амбиций.

Часть экспертов и политиков уверена, что санкции не приводят к существенному сдвигу в политике Пхеньяна, а примером тому служат суммы, вырученные страной от экспорта сырья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов.


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