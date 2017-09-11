КНДР снова угрожает США

МИД Пхеньяна утверждает, что США могут "испытать сильную боль", если им удастся убедить мировые страны ввести новые ограничения в отношении КНДР.

КНДР готова использовать любыве средства и формы ответных мер, чтобы наказать властей Вашингтона.

Ранее США инициировала идею введения новых санкций против северокорейского правительства. Вашингтон обратился спросьбой к китайскому лидеры Си Цзиньпину с просьбой повлиять на КНДР в сфере ограничения их ядерных амбиций.

Часть экспертов и политиков уверена, что санкции не приводят к существенному сдвигу в политике Пхеньяна, а примером тому служат суммы, вырученные страной от экспорта сырья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов.