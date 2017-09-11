Хиллари Клинтон не будет участвовать в следующих выборах

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что не будет подавать свою кандидатуру на пост главы государства от демократической партии.
Об этом передает CBS News.
По словам Клинтон, она более не желает быть кандидатом в президенты, однако в политике предстоит еще многое сделать.
Политик проиграла в 2016 году уже нынешнему президенту Дональду Трампу, который заявил, что бывший хозяин Белого Дома знал о вмешательстве в выборы РФ, а потому ничего не сделал, так как ожидал победу Клинтон.
Хиллари написала свои воспоминания об этой кампании под названием - "Что случилось?", где обьяснила несколько причин своего поражения.
"Возмодно стоило быть более осторожной на публике, так как я все время находилась "на проводе", - подчеркнула Хиллари.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее экс-кандидат на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон планировала создать организацию, целью которых станет финансирование "групп сопротивления" американскому президенту Дональду Трампу.