Хиллари Клинтон не будет участвовать в следующих выборах

Об этом передает CBS News.

По словам Клинтон, она более не желает быть кандидатом в президенты, однако в политике предстоит еще многое сделать.

Политик проиграла в 2016 году уже нынешнему президенту Дональду Трампу, который заявил, что бывший хозяин Белого Дома знал о вмешательстве в выборы РФ, а потому ничего не сделал, так как ожидал победу Клинтон.

Хиллари написала свои воспоминания об этой кампании под названием - "Что случилось?", где обьяснила несколько причин своего поражения.

"Возмодно стоило быть более осторожной на публике, так как я все время находилась "на проводе", - подчеркнула Хиллари.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее экс-кандидат на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон планировала создать организацию, целью которых станет финансирование "групп сопротивления" американскому президенту Дональду Трампу.