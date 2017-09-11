13:55 11.09.2017 | Политика | Новости
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Додон обеспокоен реформой украинского образования

Президент Молдовы Игорь Додон выразил недовольство по поводу принятия Украиной новой реформы в сфере образования. Об этом он написал в Facebook.

Додон обеспокоен реформой украинского образования

Президент искренне выражает сожаление о том, что отныне права нацменьшинств в стране буду учитываться не полностью, особенно это касается языкового вопроса.

Додон отметил, что закон делает невозможным обучение для этнических меньшинств на территории страны, что может привести к их денационализации. Он напомнил, что в Молдове существует множество школ, где ученикам преподают на их родном языке.

Глава молдавского государства обратился с просьбой к руководству Киева еще раз пересмотреть некоторые из пунктов нового закона.

"Рассчитываю на мудрое решение моих украинских коллег ради добрых межэтнических отношений в Украине", - подчеркнул Додон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии провел несколько рабочих встреч с послом Украины в стране Любовью Непоп, где резко высказался в адрес нового закона Украины об образовании.


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