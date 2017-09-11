Боевики ИГИЛ подделывают сирийские документы

Террористы "Исламского государства" овладели более 11 тыс документами граждан Сирии. Об этом передает издание Deutsche Welle.
Согласно информации издания, все украденные бланки документов имеют настоящее происхождение, что дает возможность боевикам спокойно выдавать себя за беженцев.
С начала 2016 года федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии проверило 81301 паспорт ближневосточных беженцев.
В 8625 паспортах (более 10%) было зафиксировано подделку документов, часть которых запросто могли изготавливать боевики.
Такая ситуация вполне объяснима, ведь САА и войска коалиции практически освободили Ракку, и полностью Мосул.
Несколько дней назад САА удалось прорвать трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зора. На данный момент войска коалиции и правительственная армия начали освобождение города.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать восточную часть города.