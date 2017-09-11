Боевики ИГИЛ подделывают сирийские документы

Согласно информации издания, все украденные бланки документов имеют настоящее происхождение, что дает возможность боевикам спокойно выдавать себя за беженцев.

С начала 2016 года федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии проверило 81301 паспорт ближневосточных беженцев.

В 8625 паспортах (более 10%) было зафиксировано подделку документов, часть которых запросто могли изготавливать боевики.

Такая ситуация вполне объяснима, ведь САА и войска коалиции практически освободили Ракку, и полностью Мосул.

Несколько дней назад САА удалось прорвать трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зора. На данный момент войска коалиции и правительственная армия начали освобождение города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать восточную часть города.