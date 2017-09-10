Сирийские войска продолжают теснить ИГИЛ в Дейр-эзЗоре

Войска продолжает теснить боевиков из города, отбито несколько улиц на северо-востоке города. Город находился почти три года в осаде, из-за чего местные испытывали недостаток в продуктах питания и питьевой воде.

Только несколько дней назад объединенная коалиция и правительственные войска начали прорыв блокады. Эта провинция - последний большой учаток страны, контролируемый "Исламским государством".

Соседние в авиабазой районы также находятся под контролем САА, которая продолжает двигаться на запад и юг города. Однако в городе остается еще очень много локальных оборонительный рубежей боевиков.

Ранее сирийские повстанцы начали крупную операцию против террористической организации "Исламское государство" в Дейр-эз-Зоре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.