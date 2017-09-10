Саакашвили пересек украинскую границу

Он перешел на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини" пешком. Как сообщают журналисты с места события, Саакашвили прошел на территорию Украины с народными депутатами при поддержке активистов.

Среди сопровождающих его был и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Напомним, Михаил Саакашвили и его сторонники покинули вокзал Перемышля и заявили, что поедут на КПП "Краковец". Однако позже стало известно, что два автобуса едут на пункт пропуска "Шегини". Прибыли они на пункт пропуска около шести часов по киевскому времени.

Как сообщал УРА-Информ, польские пограничники пропустили Саакашвили через пропускной пункт "Шегини" на территорию Украины.