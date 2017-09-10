Саакашвили на границе встречали палатки и "Донбасс" - ФОТО, ВИДЕО

Встречать его отправились сторонники, которые разбили возле границы палаточный городок. Как сообщаю журналисты с места события, в лагере замечены ветераны батальона "Донбасс" Семена Семенченко. Они стоят в полной экипировке.

При это возле самой Польше Саакашвили встречали представители партии Блок Юлии Тимошенко, в том числе и сама лидер партии.

На украинской стороне границы уже произошла первая стычка. Около 50 активистов палаточного городка едва не вступили в драку с людьми, которых они считают "титушками".

Полиция взяла последних в полукольцо, оттеснила к забору и не дает ситуации перерасти в столкновение.

После чего Саакашвили решил пересечь границу не через пункт "Краковец", как планировалось, а на поезде. Вместе с тем проводник отказался его везти, заявив, что поезд не поедет пока он будет там находиться.

По последним данным, бывший президент Грузии решил "вернуться к первому плану" и едет на пункт пропуска "Краковец". Первый автобус с Саакашвили и его соратниками уже пересек шлагбаум на пункте пропуска "Медыка", а второй автобус, с журналистами, стоит перед шлагбаумом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в партии Саакашвили заявили, что к пункту пропуска "Краковец" на границе между Украиной и Польшей привезли "титушек", которые могут осуществить провокации.

Накануне политик заявил, что на границе его встретят тысячи граждан Украины.