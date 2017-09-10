19:54 10.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польские пограничники таки пропустили Саакашвили в Украину

Михаил Саакашвили такие въехал в Украину.

Польские пограничники таки пропустили Саакашвили в Украину

Польские пограничники пропустили его через пропускной пункт "Шегини" на территорию Украины. Как сообщают журналисты с места события, автобус с Саакашвили уже заехал за шлагбаум пункта пропуска и проходит таможенный контроль.

Ранее автобус с Саакашвили пропустили на пункт пропуска, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли. Сейчас граница на пункте пропуска перекрыта. Также на пункт пропуска заехали четыре полицейских машины.

При этом водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают, что украиснкие полицейские усилили меры. Пассажиры автомобилей, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили во воскресенье, 10 сентября, намеревался пересечь границу Украины с Польшей.


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