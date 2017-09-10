Меркель обвинят в превышении полномочий

По информации издание, Меркель платит очень заниженную цену за перелеты на транспорте полиции и военных.

Меркель пользуется услугами бизнескласса компании Lufthansa, где платит около 500 евро с человека за один рейс. Хотя стоимость полета на вертолете Cougar составляет 18 тыс евро и более 30 тыс евро на самолете Bombardier Global 5000.

Один из юристов, имя котого издание не называет, подал жалобу на канцлера, ранее с такой же просьбой обратились представители партии "Зеленых".

Транспортные суда полиции и Бундесвера политик использует в ходе проведения предвыборной кампании. Вместе с ней на транспорте всегда находятся еще и ее охранники и помошники (за каждого их которых партия выделяет по 1500 евро).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Меркель победила Шульца на теледебатах выборов.