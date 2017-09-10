Луценко пообещал, что все организаторы прорыва границы будут наказаны

Генеральная прокуратура Украины накажет организаторов. Об этом на своей страничке Facebook заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или способствовал им советами или действиями.

Это будет сделано. Как будет дана и оценка действий властных институтов в течение сегодняшних событий, - отметил Луценко, добавив, что единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина - суд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывшему руководителю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили вместе со сторонниками удалось прорваться на территорию Украины после пребывания в Польше.