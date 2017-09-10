Китай вводит санкции против КНДР

Согласно информации ведомства, Центральный банк Китая, Китайский строительный банк и Сельскохозяйственный банк Китая прекратили выдачу кредитов и открытие счетов северному соседу.

Однако все еще можно снять наличные средства, но делать переводы и зачисления новых средств уже нельзя. Заблокированы несколько счетов северокорейских граждан.

В провинции Ляолин, которая находится рядом с границей КНДР также ограничили банковские операции.

Специалисты уверены, что КНР опасается ограничений со стороны американских крупных банков, а потому идет на такие меры. На недавней дипломатической встрече с главами стран южноазиатского региона, США провисли КНР повлиять на сокращение Пхеньяном своей ядерной программы.

Страна особенно обеспокоена усилением ядерного потенциала своего соседа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северной Корее удалось заработать на экспорте угля и железной руды порядка 270 миллионов долларов, несмотря на санкции министерства коммерции Китайской Народной Республики.