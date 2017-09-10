09:55 10.09.2017 | Политика | Новости
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Германия готова представить новый формат переговоров с КНДР

Федеральный канцлер Ангела Меркель считает, что она может подключиться к переговорам с Пхеньяном по "иранской системе". Об этом передает информационное агентство Reuters.

Германия готова представить новый формат переговоров с КНДР

По словам Меркель, в 2015 году многие передовые державы заключили договор с Ираном, где и участвовала Германия. Тогда Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на постепенное снятие санкций.

Канцлер уверена, что ее посредничество может быть желанным, и она готова дать согласие на участие в переговорах.

Она напомнила, что единственно правильным путем для решение конфликта на полуострове это путь политико-дипломатических переговоров.

"Никто не должен использовать турбулентность конфликта в свою пользу, это невыгодно никому", - подчеркнула Меркель.

Германия же полностью готова поддержать любые санкции на мировом уровне против КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Северная Корея в провела очередное испытание ракеты, которая приземлилась возле японских островов.


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