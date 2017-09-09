21:20 09.09.2017 | Политика | Новости
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Великобритания протестует против выхода страны из ЕС

В Лондоне сегодня состоялся митинг против выхода государства из состава ЕС по Brexit. Об этом передает DW.

Великобритания протестует против выхода страны из ЕС

По информации издание, люди собрались у места, где живет премьер Британии Тереза Мэй, где призывали ее и правительство отстановить процесс выхода из ЕС. Митингующие отправились в сторону парламента.

Отметим, что это первый случай в истории Британии, когда парламент будет голосовать выходе страны из Европейского Союза. От того, как проголосуют британские парламентарии, зависит дальнейшая судьба и будущее текущего правительства Терезы Мэй.

Сам проекта выхода предусматривает то, что 12 документальных предписаний необходимо теперь будет обратно подстроить под законодательство Соединенного королевства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заверил, что Великобритания после запланированного выхода из Евросоюза обязана осуществлять выплаты Брюсселю еще до 2023 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Британия ограничит въезд из ЕС в 2019 году.


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